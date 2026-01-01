На Урале подростки подожгли дом, решив истопить печь после встречи Нового года

Под Серовом два подростка не выжили при пожаре в частном доме

В частном доме под Серовом во время празднования Нового года произошел пожар, при котором пострадали три человека, еще два не выжили. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что 12 подростков и 20-летний юноша отмечали праздник в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Юбилейный» в поселке Медянкино.

По предварительной информации, утром 1 января компания решила истопить печь. Один из подростков использовал для этого легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию.

В посте уточняется, что 14-летний и 12-летний подростки получили несовместимые с жизнью травмы, двоих госпитализировали с ожогами тела и отравлением продуктами горения, 20-летний юноша тоже в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, один из членов компании получил порезы, когда выбирался из горящего дома.

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной могли быть праздничные свечи.

