Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На Урале подростки подожгли дом, решив истопить печь после встречи Нового года

Под Серовом два подростка не выжили при пожаре в частном доме
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В частном доме под Серовом во время празднования Нового года произошел пожар, при котором пострадали три человека, еще два не выжили. Об этом сообщает в Telegram-канале прокуратура Свердловской области.

В ведомстве рассказали, что 12 подростков и 20-летний юноша отмечали праздник в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Юбилейный» в поселке Медянкино.

По предварительной информации, утром 1 января компания решила истопить печь. Один из подростков использовал для этого легковоспламеняющуюся жидкость, что и привело к возгоранию.

В посте уточняется, что 14-летний и 12-летний подростки получили несовместимые с жизнью травмы, двоих госпитализировали с ожогами тела и отравлением продуктами горения, 20-летний юноша тоже в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, один из членов компании получил порезы, когда выбирался из горящего дома.

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной могли быть праздничные свечи.

Ранее тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопадов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545455_rnd_5",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+