«Единая Россия» организовала помощь пострадавшим в Херсонской области

«Единая Россия» в Херсонской области помогает пострадавшим после удара по Хорлам

Отделение партии «Единая Россия» в Херсонской области организовало помощь жителям, пострадавшим в результате удара ВСУ по селу Хорлы. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

По данным «Единой России», местные активисты помогают с эвакуацией, сопровождают пострадавших и родственников погибших. Работа ведется в постоянном режиме.

Для обращений за помощью указан телефон местного отделения партии: +7 (990) 276-75-45.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее регионы России предложили помощь Херсонской области после удара по Хорлам.