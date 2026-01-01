Главы регионов России предложили Херсонской области помощь после атаки ВСУ

Главы ряда российских регионов, включая Туву, Крым, Адыгею и новые субъекты РФ, предложили помощь властям и жителям Херсонской области после атаки ВСУ на мирных жителей в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС.

Владислав Ховалыг (Тува), Сергей Аксенов (Крым), Евгений Балицкий (Запорожская область), Леонид Пасечник (ЛНР), Денис Пушилин (ДНР) и Владислав Кузнецов (Чукотка) заявили о готовности оказать необходимую поддержку. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов предложил помощь в восстановлении региона.

«Тува готова оказать необходимую помощь и поддержку в это трудное время. В единстве — наша сила и опора!» — заявил Владислав Ховалыг.

Соболезнования семьям погибших также выразили губернаторы Омской, Красноярской, Калининградской, Иркутской областей, Краснодарского края и Хакасии.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее Сальдо рассказал об идентификации личностей погибших в Хорлах.