Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп решил восстановить комиссию по изящным искусствам

WP: Трамп воссоздст комиссию по изящным искусствам для создания бального зала
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить работу Комиссии по изящным искусствам, которая была учреждена Конгрессом для оценки целесообразности различных проектов, включая строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как отмечается, администрация президента США намерена обеспечить назначение лояльных Трампу специалистов в состав новой комиссии, чтобы скорее реализовать спорный проект. Этот орган изучит планы строительства бального зала в Белом доме, триумфальной арки и других объектов в Вашингтоне.

«По словам источников, представители администрации Трампа охарактеризовали этот шаг как возвращение бывших членов комиссии на незавершенные четырехлетние сроки, которые были сокращены администрацией Байдена», — пишет издание.

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение о строительстве в Белом доме бального зала стоимостью $200 млн. Новое помещение площадью 8,4 тысячи квадратных метров, рассчитанное на 650 человек, предполагалось расположить возле восточного крыла. Строительные работы, начавшиеся в октябре того же года, планировалось завершить до конца второго президентского срока Трампа — января 2029 года. В октябре 2025-го Белый дом уволил всех шестерых оставшихся членов Комиссии по изящным искусствам, назначенных при президентстве Джо Байдена. А в начале декабря Трамп решил нанять нового архитектора бального зала.

Ранее племянница Трампа объяснила его желание построить большой бальный зал в Белом доме.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545491_rnd_5",
    "video_id": "record::7709abe7-9244-4a77-92d4-e333c2517c20"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+