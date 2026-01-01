Трамп решил восстановить комиссию по изящным искусствам

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить работу Комиссии по изящным искусствам, которая была учреждена Конгрессом для оценки целесообразности различных проектов, включая строительство бального зала в Белом доме. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как отмечается, администрация президента США намерена обеспечить назначение лояльных Трампу специалистов в состав новой комиссии, чтобы скорее реализовать спорный проект. Этот орган изучит планы строительства бального зала в Белом доме, триумфальной арки и других объектов в Вашингтоне.

«По словам источников, представители администрации Трампа охарактеризовали этот шаг как возвращение бывших членов комиссии на незавершенные четырехлетние сроки, которые были сокращены администрацией Байдена», — пишет издание.

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение о строительстве в Белом доме бального зала стоимостью $200 млн. Новое помещение площадью 8,4 тысячи квадратных метров, рассчитанное на 650 человек, предполагалось расположить возле восточного крыла. Строительные работы, начавшиеся в октябре того же года, планировалось завершить до конца второго президентского срока Трампа — января 2029 года. В октябре 2025-го Белый дом уволил всех шестерых оставшихся членов Комиссии по изящным искусствам, назначенных при президентстве Джо Байдена. А в начале декабря Трамп решил нанять нового архитектора бального зала.

