Добили Китай: в России второй месяц подряд повышают утильсбор

В первый же день нового 2026-го года в России во второй раз за последние два месяца повышен утильсбор на импортируемые иномарки. Его ставка выросла сразу на 20%. О том, чем это обернется для авторынка и россиян, — в материале «Газеты.Ru».

Спустя месяц после пересмотра методики расчета утильсбора и многократного повышения тарифов на автомобили мощнее 160 л.с., ввозимые частными лицами, утилизационный сбор на иномарки в России вырос снова. Это произошло в рамках стратегии долгосрочной шкалы индексации утильсбора до 2030 года, утвержденной Минпромторгом в 2024-м.

Этой меры тогда активно добивались исконные российские автопроизводители, жалуясь на ценовой демпинг со стороны китайских компаний, и Минпромторг выразил готовность рассмотреть предложения представителей отрасли. Когда решение о ежегодном повышении утильсбора обрело контуры, российские автопроизводители горячо приветствовали его, указывая, что мера позволит стимулировать зарубежные компании инвестировать в производство машин в России.

В результате с 1 октября 2024-го ставку одномоментно повысили на 70–85% в зависимости от объема двигателя. Для малолитражек с моторами рабочим объемом от одного до двух литров она тогда выросла с 300,6 тыс. рублей до 556 тыс. рублей, но больше всего затронула машины с моторами объемом от двух и до трех литров — там утильсбор вырос в 1,8 раза (до 1,6–2,3 млн рублей).

Кроме того, ставку решили индексировать на 10–20% с 1 января каждого последующего года вплоть до 2030-го . Так что в начале 2025 года «утиль» тоже повышали.

Изменение методики расчета утильсбора в декабре 2025 года С 1 декабря 2025 года независимо от долгосрочный шкалы индексации вступило в силу постановление правительства об изменении порядка исчисления утилизационного сбора на автомобили. Оно отменило льготный утильсбор на машины с двигателями мощнее 160 л.с., ввозимые гражданами для личного пользования. Раньше за новый автомобиль в возрасте до трех лет нужно было платить 3,4 тыс. рублей, а за авто старше трех лет — 5,2 тыс. рублей. Теперь же сбор за такие машины приходится уплачивать по коммерческим ставкам: он составляет сотни тысяч или даже миллионы рублей.

Насколько вырос утильсбор в 2026-м

С 1 января 2026-го ставки выросли на 20% — плюсом к декабрьскому повышению. В частности, для новых автомобилей в возрасте до трех лет с мотором рабочим объемом до двух литров и мощностью до 187 сил сумма утильсбора составит 900 тыс. рублей против декабрьских 750 тыс. рублей .

Это означает, что таможенная очистка с уплатой утильсбора для нового кроссовера Toyota RAV4 из Китая обойдется россиянину в 2,5 млн рублей. Еще осенью он заплатил бы за ту же операцию всего 1,1 млн рублей. При этом в Китае новый RAV4 с базовым бензиновым мотором 2.0 (171 л.с.), вариатором и полным приводом стоит 201 тыс. юаней (2,4 млн рублей) — дешевле, чем в России придется заплатить за его выпуск в обращение.

За подержанный RAV4 в возрасте 3–5 лет и его аналоги со схожими характеристиками с 1 января придется уплатить уже 1,6 млн рублей утильсбора против 1,3 млн рублей в декабре прошлого года.

Для кроссоверов Geely Monjaro, которые россияне в 2025 году активно завозили для личного пользования по параллельному импорту, с Нового года утильсбор достиг 1,14 млн рублей против символической суммы в 3,4 тыс. рублей минувшей осенью. В случае с аналогичной моделью, но уже подержанной (3–5 лет), речь идет уже о 1,84 млн рублей сбора, хотя еще недавно эта сумма была 5,2 тыс. рублей.

Мощная версия кроссовера BMW X5 M60i (4,4 л, 523 л.с.) из-за утильсбора выросла в цене на 763 тыс. рублей за новый автомобиль, и на 3,8–4,6 млн рублей — за подержанный. Более доступный X5 с рядной «шестеркой» потребует 2,6 млн утильсбора.

«Подорожали и подорожают еще»

Январское повышение «утиля» приведет к подорожанию новых автомобилей в России, ожидает директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Цены на новые автомобили могут вырасти в среднем на 6–10% из-за индексации утильсбора и повышения НДС до 22%, что особенно отразится на продажах в январе – феврале», — спрогнозировал он в беседе с «Газетой.Ru».

При этом автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев считает, что изменение методики расчета утильсбора, введенное с 1 декабря, отразилось на российском авторынке более негативно, чем январское плановое повышение.

«Эти меры привели к тому, что часть автомобилей сильно подорожала и подорожает еще. Перестройка рынка в части альтернативного импорта будет — в пользу маломощных машин и премиум-сегмента, где покупатели согласятся платить больше, не имея альтернативы. Маркетолог года у нас Минпромторг, который объявил о повышении «утиля», и депутаты, принявшие повышение НДС, и подстегнули спрос в конце года», — сказал Мосеев «Газете.Ru».