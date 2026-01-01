Над Россией сбили 58 дронов

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией семи регионов и акваторией Азовского моря. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени 1 января. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Белгородской областью. Над Крымом уничтожены 13 беспилотников, над Азовским морем — 10. Еще пять сбиты над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному дрону уничтожено над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

За ночь силы ПВО уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.

В течение декабря средства ПВО уничтожили 6503 украинских беспилотных летательных аппарата, пытавшихся проникнуть на территорию России. Пиковые значения по количеству сбитых дронов пришлись на 15 и 25 декабря, когда было нейтрализовано 545 и 472 единицы соответственно.

Ранее в российском регионе обломки БПЛА повредили два дома.