Минобороны узнало полетное задание БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием дрона, который был запущен ВСУ 29 декабря. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что для расшифровки «данных маршрутизации» была проведена специальная техническая экспертиза блока навигационной системы одного из участвовавших в налете беспилотников.

«Конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента», — заявили в министерстве.

Там добавили, что передадут эти материалы США.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность республики к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако переговорная позиция будет пересмотрена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦРУ не нашло подтверждений атаке на резиденцию Путина.