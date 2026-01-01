В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты

Ограничения на примем и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары

В аэропорту Самары (Курумоч) сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера, принятая около получаса назад, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

До этого ограничения вводили в аэропорту Краснодара.

Также этим днем к работе после ограничений вернулись аэропорты Нижнекамска, Казани, Краснодара, Калуги и Тамбова.

31 декабря ограничения на примем и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов).

Ограничения могут вводиться из-за атаки дронов.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.