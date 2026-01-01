Маск заявил, что его налоги сломали компьютер IRS

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Об этом он написал в социальной сети X.

«Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил Маск.

20 декабря Forbes сообщил, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием больше $700 млрд.

В статье объясняется, что состояние бизнесмена выросло после решения верховного суда штата Делавэр. Он отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая сочла нелегитимным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla в размере $139 млрд. После успешной апелляции состояние предпринимателя достигло рекордных $749 млрд.

Журнал отметил, что вторым богатейшим человеком мира является сооснователь Google Ларри Пейдж с $253 млрд.

Ранее Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы.