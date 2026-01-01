Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Маск заявил, что его налоги сломали компьютер IRS

Маск рассказал, как его налоги сломали систему налоговой службы
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США (IRS). Об этом он написал в социальной сети X.

«Как-то раз я заплатил так много налогов, что это сломало компьютер налоговой службы (правда). Слишком много цифр. Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы все это обработать», — сообщил Маск.

20 декабря Forbes сообщил, что Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием больше $700 млрд.

В статье объясняется, что состояние бизнесмена выросло после решения верховного суда штата Делавэр. Он отменил вердикт нижестоящей инстанции, которая сочла нелегитимным вознаграждение Маска в виде опционов на акции Tesla в размере $139 млрд. После успешной апелляции состояние предпринимателя достигло рекордных $749 млрд.

Журнал отметил, что вторым богатейшим человеком мира является сооснователь Google Ларри Пейдж с $253 млрд.

Ранее Маск заявил о произошедшем «великом замещении» населения Европы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545461_rnd_4",
    "video_id": "record::b67e55b2-9365-4ed7-9d0b-b38238b3adf1"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+