Зеленский заявил о налете российских беспилотников на Украину

Зеленский заявил о налете 200 российских дронов на Украину в ночь на 1 января

Более 200 ударных беспилотников России атаковали Украину в ночь на 1 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, целями дронов стали объекты энергетики. В настоящее время над восстановлением электроэнергии после ударов работают специалисты, добавил глава государства.

Днем 1 января вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что портовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге Украины в результате ударов.

Утром украинские власти сообщали, что на одном из объектов энергоинфраструктуры в Одесской области возник пожар на фоне удара. Были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Украинские СМИ также писали о взрывах в Одессе и Луцке.

Позднее в Минобороны РФ подтвердили, что Вооруженные силы России ударили по объектам энергетики Украины, используемым в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Ранее военный эксперт заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина.