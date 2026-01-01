Африка в этом году станет мировым лидером по темпам экономического роста

Большинство наиболее быстро растущих экономик, темпы увеличения валового внутреннего продукта которых превышает 6%, в 2026 году, составят страны Африканского континента. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Как отмечается, темпы экономического роста в таких странах, как Руанда, Уганда и Эфиопия, превысят 7%, а Южный Судан и Гвинея достигнут двузначных показателей роста ВВП благодаря активной добыче нефти и минералов. Однако эксперты МВФ отмечают необходимость учитывать негативные факторы, такие как последствия глобального потепления, политическую нестабильность и значительную внешнюю задолженность.

К 2026 году государства континента должны будут выплатить кредиторам почти $95 млрд. Например, Кения вынуждена будет выделять до 20% своего бюджета на обслуживание внешних долгов. Несмотря на рост иностранных инвестиций, такие страны, как Центральноафриканская Республика, останутся одними из наименее обеспеченных электросетями в мире.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о развитии отношений России со странами Африки. По словам российского лидера, страна придает большое значение развитию дружественных, и «в полной мере равноправных и взаимовыгодных» отношений с африканскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.