Аэропорт Сочи приостановил полеты

Ограничения на примем и выпуск самолетов введен в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Также этим днем к работе после ограничений вернулись аэропорты Самары, Краснодара, Нижнекамска, Казани, Краснодара, Калуги и Тамбова.

31 декабря ограничения на примем и выпуск самолетов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов).

Ограничения могут вводиться из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.