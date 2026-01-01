Размер шрифта
Премьер Словакии обратился к гражданам на русском

Премьер Словакии Фицо использовал русский язык в поздравлении с Новым годом 
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо использовал в том числе русский язык, поздравляя соотечественников с Новым годом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В видеобращении к празднику лидер отметил, что внешняя политика республики ориентируется на четыре стороны света. Кроме «С Новым годом!» на русском языке, премьер использовал шведский, испанский и английский. Фицо также заявил, что Словакия будет отстаивать свои национальные интересы.

В конце декабря глава Государственного комитета по национальной безопасности Киргизии генерал Камчыбек Ташиев выразил неудовольствие из-за того, что представитель китайской компании говорит только по-русски. Чиновник потребовал, чтобы тот выучил киргизский.

Это произошло во время совещания с дорожными строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль. В нем участвовала китайская China Road. Когда выяснилось, что ее представитель говорит только на русском языке, Ташиев рассердился и напомнил, что компания работает в Киргизии уже 20 лет.

Ранее Трамп пожелал россиянам счастья.
 
