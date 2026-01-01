«Сам решит»: экс-тренер сборной России о карьере Малкина

Тренер Быков заявил, что Малкин сам решит вопрос про завершение карьеры

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился размышлениями о вариантах будущего российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Евгений сам решит, когда ему завершить карьеру игрока. 39 лет – это не такой уж большой возраст для хоккеиста, многие великие спортсмены выступали и в более солидном возрасте», – сказал Быков.

Текущее контрактное соглашение Малкина рассчитано до конца сезона-2025/26.

9 декабря «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй Лайтнинг», который состоялся в ночь на 5 декабря. Сообщалось, что у Малкина травма верхней части тела.

В игре с «Тампой» Малкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Всего на счету российского хоккеиста 29 (8+21) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата после 26 сыгранным им матчей.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее стало известно состояние Малкина после травмы.