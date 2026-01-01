Размер шрифта
Новости. Общество

Не сдавшие ГИА школьники смогут освоить рабочую профессию

Не сдавшие ГИА школьники смогут бесплатно получить рабочую профессию
Вступил в силу закон, в соответствии с которым девятиклассники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА) или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти обучение рабочим профессиям. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, список профессий будут составлять власти регионов, исходя из местных кадровых потребностей. По новому закону девятиклассники, не сдавшие ГИА, также могут бесплатно освоить профессии служащих. Также законодательная новелла предполагает, что период прохождения курса профессионального обучения учащийся сможет продолжить осваивать программу основного общего образования. То есть старшеклассники смогут развить практические компетенции параллельно с подготовкой к пересдаче экзамена.

Кроме того, учащийся по итогам освоения основных образовательных школьных программ может пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только аттестат, но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

В пресс-службе Минпросвещения РФ сообщили ТАСС, что данная категория образования не приравнивается к среднему профессиональному образованию (СПО).

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, внесли в Государственную думу 16 июля 2025 года.

22 сентября в Госдуме одобрили бесплатное профобучение для 9-классников, не сдавших ГИА.

Ранее в Рособрнадзоре вступились за учителей в регионах из-за сумм выплат учителям на ГИА.

