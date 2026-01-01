Размер шрифта
«Просто чудо»: Загитова показала необычный новогодний подарок

Фигуристка Загитова заявила, что ей на Новый год подарили японский клинок
Telegram-канал «Алина Загитова»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале поделилась, что на Новый год ей подарили японский клинок.

«Получить на Новый год такой подарок — просто чудо! Спасибо Деду Морозу за исполнение мечты. Этот японский клинок — не просто оружие, а настоящее произведение искусства. Ему около полувека, и он создан по традициям древних мастеров периода суэ-кото (XVI век) из знаменитой стали тамахаганэ», — написала она.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

Ранее Загитова опубликовала снимки с фотосессии и объявила конкурс.
 
