Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Швейцарии отменяют новогодние фейерверки после пожара на горнолыжном курорте

В Люцерне отменили традиционный фейерверк после пожара на горнолыжном курорте 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27545641_rnd_1",
    "video_id": "record::9fe04ee2-b295-40bd-b363-4dbefb7ff76c"
}

В швейцарском Люцерне отменили традиционный новогодний фейерверк из-за пожара в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана, передает RTS.

Организаторы объяснили, что отменили мероприятие в знак уважения к пострадавшим при возгорании. «Из солидарности после трагических событий в Кран-Монтане» также отказались от традиционного новогоднего фейерверка на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной пожара могли стать праздничные свечи.

По словам двух француженок, находившихся в баре, трагедия произошла после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей. Свечи поместили на бутылки шампанского. Одну из бутылок поднесли слишком близко к деревянному потолку, который загорелся за считанные секунды.

Ранее тысячи россиян встретили Новый год в поездах из-за снегопадов.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+