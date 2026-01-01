В Швейцарии отменяют новогодние фейерверки после пожара на горнолыжном курорте

В швейцарском Люцерне отменили традиционный новогодний фейерверк из-за пожара в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана, передает RTS.

Организаторы объяснили, что отменили мероприятие в знак уважения к пострадавшим при возгорании. «Из солидарности после трагических событий в Кран-Монтане» также отказались от традиционного новогоднего фейерверка на горнолыжном курорте Вербье в Южной Швейцарии.

В ночь на 1 января в Кран-Монтане в Швейцарии произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости встречали Новый год. При возгорании не выжили 40 человек, еще 100 пострадали. Причиной пожара могли стать праздничные свечи.

По словам двух француженок, находившихся в баре, трагедия произошла после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей. Свечи поместили на бутылки шампанского. Одну из бутылок поднесли слишком близко к деревянному потолку, который загорелся за считанные секунды.

