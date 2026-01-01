УАЗ увеличил цены на свои автомобили

Ульяновский автозавод поднял цены на все модели УАЗ 2025 года производства на 23,4 тыс. — 40,6 тыс. рублей (+1,47-1,86%), сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, наименьшую прибавку получили автомобили семейства СГР. В стандартных версиях они выросли в цене на 23,4 тыс. — 29,5 тыс. рублей. УАЗ «Патриот» подорожал на 30,6 тыс. рублей.

У автомобилей «Профи» рост цен оказался самым существенным — от 31,7 тыс. до 40,6 тыс. рублей в зависимости от модификации.

До этого стало известно, что китайский автобренд JAC начал продажи в России минивэна RF8.

Длина автомобиля – 5415 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 24,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, а также фильтром с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов. Для создания настроения предусмотрена атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером.

Ранее были названы российские цены на автомобили Lixiang.