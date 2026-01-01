Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

УАЗ увеличил цены на свои автомобили

Автомобили УАЗ подорожали в России
УАЗ

Ульяновский автозавод поднял цены на все модели УАЗ 2025 года производства на 23,4 тыс. — 40,6 тыс. рублей (+1,47-1,86%), сообщает портал «Автоновости дня».

В частности, наименьшую прибавку получили автомобили семейства СГР. В стандартных версиях они выросли в цене на 23,4 тыс. — 29,5 тыс. рублей. УАЗ «Патриот» подорожал на 30,6 тыс. рублей.

У автомобилей «Профи» рост цен оказался самым существенным — от 31,7 тыс. до 40,6 тыс. рублей в зависимости от модификации.

До этого стало известно, что китайский автобренд JAC начал продажи в России минивэна RF8.

Длина автомобиля – 5415 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 24,6-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем. Автомобиль оснащен трехзонным климат-контролем, а также фильтром с функцией очистки воздуха от пыльцы и запахов. Для создания настроения предусмотрена атмосферная подсветка и аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером.

Ранее были названы российские цены на автомобили Lixiang.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545419_rnd_7",
    "video_id": "record::33412316-f141-484a-9e57-55ecfcaba6b8"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+