В Краснодарском крае десятки тысяч человек остались без тепла в Новый год

Кондратьев: на Кубани десятки тысяч россиян остались без тепла в Новый год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию с массовыми отключениями электроэнергии в регионе. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Вижу ваши сообщения в соцсетях и полностью разделяю возмущение – это абсолютно справедливо. На оперативном штабе обсудили текущую ситуацию в регионе и прогнозы по ликвидации последствий», — сообщил Кондратьев.



Губернатор уточнил, что по состоянию на 1 января в регионе без света остаются около 43 тысяч человек. Самая сложная ситуация сложилась в Сочи, Армавире, а также в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов

«Специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия – сейчас это делают свыше 120 аварийных бригад», — подчеркнул Кондратьев.

В то же время губернатор уточнил, что подачу тепла восстановили практически во всем крае. Исключением стал Белореченский район, где власти делают все возможное, чтобы ликвидировать ЧП.

До этого стало известно о том, что в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в застрявших поездах из-за сильного снегопада. Люди были вынуждены оставаться в составах, остановленных в нежилых зонах, а запаса снеков в некоторых поездах хватило только детям.

Ранее в Сочи задержали вылет и прилет десятков рейсов.