Росфинмониторинг получит доступ к информации о переводах через СБП

Росфинмониторинг с первого сентября получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП), Национальную систему платежных карт (НСПК, «Мир»), а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Закон об этом опубликован на сайте правовых актов.

Согласно законодательной новелле, НСПК не будет иметь права разглашать факт передачи такой информации ведомству. В настоящее время НСПК выполняет роли операционного центра и платежного клирингового центра при осуществлении денежных переводов через систему СБП и в рамках национальной системы платежных карт. Начиная с сентября этого года, согласно закону, принятому в июле прошлого года, НСПК также станет оператором услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.

15 декабря стало известно о том, что закон о доступе Росфинмониторинга к банковским данным подписал президент РФ Владимир Путин. Этот документ закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК). Он также призван повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов.

Ранее в Центробанке РФ сообщили о росте жалоб на блокировку счетов.