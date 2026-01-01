Названо число пассажиров, которых в новогоднюю ночь перевез транспорт Москвы

В Москве 1,3 млн пассажиров ездили на общественном транспорте в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь более 1,3 млн москвичей и гостей столицы воспользовались общественным транспортом, передает агентство «Москва».

В посте отмечается, что больше всего пассажиров перевезли метро и Московское центральное кольцо (МЦК). На них совершили 950 тыс. поездок. Самыми популярными станциями метро оказались «Охотный ряд», «ВДНХ» и «Александровский сад».

Автобусами и электробусами воспользовались более 243 тыс. раз, трамваями — 50 тыс., а Московскими центральными диаметрами (МЦД) — свыше 71 тыс., говорится в публикации.

В рождественскую ночь режим работы метро и МЦК продлят до 2:00, МЦД — до 3:00, а 143 маршрута наземного транспорта будут курсировать до 3:00. Кроме того, по обычному графику будут работать еще 18 ночных маршрутов.

До этого в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах. Всего были задержаны 55 поездов, некоторые из них простояли более 10 часов. Составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети.

