Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названо число пассажиров, которых в новогоднюю ночь перевез транспорт Москвы

В Москве 1,3 млн пассажиров ездили на общественном транспорте в новогоднюю ночь
Владимир Астапкович/РИА Новости

В новогоднюю ночь более 1,3 млн москвичей и гостей столицы воспользовались общественным транспортом, передает агентство «Москва».

В посте отмечается, что больше всего пассажиров перевезли метро и Московское центральное кольцо (МЦК). На них совершили 950 тыс. поездок. Самыми популярными станциями метро оказались «Охотный ряд», «ВДНХ» и «Александровский сад».

Автобусами и электробусами воспользовались более 243 тыс. раз, трамваями — 50 тыс., а Московскими центральными диаметрами (МЦД) — свыше 71 тыс., говорится в публикации.

В рождественскую ночь режим работы метро и МЦК продлят до 2:00, МЦД — до 3:00, а 143 маршрута наземного транспорта будут курсировать до 3:00. Кроме того, по обычному графику будут работать еще 18 ночных маршрутов.

До этого в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах. Всего были задержаны 55 поездов, некоторые из них простояли более 10 часов. Составы задержались из-за сильного снегопада и повреждений контактной сети.

Ранее суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27545533_rnd_5",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+