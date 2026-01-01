ГУР Украины заявило, что командир РДК жив и находится на территории страны

Командир «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денис Капустин жив. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Украины, опубликовав соответствующее видео.

В своем заявлении украинская разведка назвала фейком появившиеся сообщения о гибели Капустина. В ГУР утверждают, что более месяца проводили комплексную операцию по защите его жизни от готовившегося покушения, на которое, по их данным, было выделено полмиллиона долларов.

Сам Капустин на опубликованном видео заявил, что находится на территории Украины и готов продолжать выполнять поставленные задачи. Официальных комментариев от российских властей на эту информацию пока не поступало.

27 декабря сообщалось, что Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в достоверности этих данных. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор Александр Коц предположил, что основателя РДК могли ликвидировать свои.