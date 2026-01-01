Сальдо рассказал о чудом спасшейся семье во время атаки на гостиницу в Хорлах

Женщина с ребенком из Ленобласти спаслись при атаке ВСУ на гостиницу в Хорлах

Женщина с маленьким ребенком спаслись при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, семья приехала туда на отдых из Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, женщина с ребенком смогли спастись благодаря тому, что в момент атаки ушли в гостиничный номер, их окна выходили в другую сторону.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека, еще десятки человек пострадали, их переправили в больницы.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.