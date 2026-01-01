Размер шрифта
Новости. Общество

Очевидицы ЧП на курорте в Швейцарии рассказали, как начался пожар

BFMTV: причиной пожара на курорте в Швейцарии могли стать праздничные свечи
Denis Balibouse/Reuters

Праздничные свечи, которые зажгли для гостей бара La Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, могли стать причиной пожара, из-за которого погибли 40 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на очевидцев.

Ранее причиной ЧП называли пиротехнику.

По словам двух француженок, находившихся в баре перед пожаром, трагедия произошла после того, как официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из гостей. Свечи поместили на бутылки шампанского. Одну из бутылок поднесли очень близко к потолку, который загорелся за считанные секунды из-за того, что был деревянным.

После этого, по словам очевидец, в помещении началась паника и давка. Сама вечеринка при этом проходила в подвальном помещении, откуда пожар быстро поднялся на верхние этажи. Единственная дверь, через которую люди пытались покинуть помещение, была «довольно маленькой», кто-то разбил окно, чтобы ускорить эвакуацию. В общей сложности на момент ЧП в здании могли находиться около 200 человек, среди которых были дети, рассказали собеседницы канала.

Взрыв произошел в баре заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар. Погибли 40 человек, еще 100 пострадали.

Для родственников пострадавших была организована горячая линия. По данным полиции, версия о преступном умысле не рассматривается.

В посольстве России в Швейцарии завили, что не получали информацию о пострадавших россиянах при взрыве в Кран-Монтане.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.

