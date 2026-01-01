«Особая боль в сердце»: глава Духовного собрания мусульман России — об атаке на кафе в Хорлах

Три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, погибли 24 человека и 50 оказались ранены. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил соболезнования семьям погибших и раненых.

«От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким всех погибших и пострадавших в результате ночного удара, произошедшего 1 января 2026 года вблизи населенного пункта Хорлы на побережье Черного моря. С особой болью в сердце воспринимается известие о гибели мирных людей, которые собрались, чтобы встретить Новый год, и чья жизнь была трагически прервана. Среди погибших — и дети, чья невинная душа не должна была столкнуться с ужасом насилия. Мы разделяем скорбь по тем, кто потерял своих близких, и молим Всевышнего Аллаха даровать им терпение, стойкость духа и утешение в этот нелегкий час», — подчеркнул он.

Муфтий пожелал скорейшего выздоровления раненым при атаке на Херсонскую область. Он завершил свою речь цитатой из Корана.

«Просим Всемилостивого Создателя упокоить души умерших, одарив их Своей милостью и миром, и ниспослать исцеление раненым, находящимся под медицинской помощью. Пусть Аллах благословит сердца родственников терпением и силой преодолеть испытание утраты и облегчит боль, которую невозможно измерить словами. В такие моменты особенно остро осознается ценность каждой человеческой жизни и важность сохранения мира, безопасности и уважения друг к другу. Молим Всевышнего Аллаха сохранить мир в сердцах людей, а также даровать мудрость и рассудительность тем, от чьих решений зависит судьба многих. «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращение наше» (сура Аль-Бакара, аят 156)», — заключил он.

Украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице в Херсонской области во время новогоднего обращения президента Владимира Путина. Погибли мирные — 24 человека, еще 50 оказались ранены. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал неминуемый и скорый ответ на действия ВСУ. В Херсонской области 2–3 января объявлены траурными днями.

