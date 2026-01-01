В Херсонской области в результате атаки дрона погиб ребенок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль в Херсонской области, погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Тарасовка Алешкинского округа. В момент нападения в автомобиле ехала семья — дедушка, бабушка, их взрослая дочь и пятилетний внук.

Все находившиеся в машине взрослые со многочисленными ранениями доставлены в больницу в Скадовске, добавил чиновник.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Погибли 24 человека.

Сальдо также объявил 2 и 3 января днями траура из-за трагедии. Он отметил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.