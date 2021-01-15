Гинцбург: после вакцинации от COVID человек защищен от тяжелых форм заболевания

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что после прохождения вакцинации от коронавируса человек гарантированно защищен от тяжелых случаев COVID. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что при этом сохраняется риск перенести заболевание в гриппоподобной форме, если уровень антител является низким.

Кроме того, разработчик вакцины «Спутник V» подчеркнул, что лица, у которых фиксируется высокий уровень антител в организме, могут не носить защитные маски. Директор Центра уточнил, что уровень антител должен составлять 1:3200 и выше.

По его словам, в закрытых помещениях продолжает наблюдаться широкое распространение коронавируса.

«Тем самым будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител», — добавил Гинцбург.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 93,5 млн заболевших, свыше 66,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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