В США за сутки коронавирусом заразились 253 тысячи человек

В США за сутки коронавирусом заразились 253 145 человек, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Ранее в США зафиксировали рекорд, когда выявили 300 тысяч заражений за 24 часа.

Страна находится на первом месте в мире по распространению вируса: заболели более 21 миллиона человек, скончались 361 тысячи пациентов.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 87 млн заболевших, 63 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,3 млн человек с COVID-19.

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