«Британский» вариант коронавируса впервые выявлен в Грузии

Новый вариант коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании, впервые был выявлен на территории Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грузинского Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.

«Британским» вариантом вируса заразился мужчина старше 50 лет, его состояние оценивается как удовлетворительное, рассказали в ведомстве. В настоящее время пациент находится в изоляции, контактировавшие с ним лица установлены.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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