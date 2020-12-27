Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано на востоке Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 10 км от города Сивридже, где поживают около 5,4 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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