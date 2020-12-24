Россиян попросили быть аккуратнее с едой и алкоголем в праздники

Глава Минздрава России Михаил Мурашко обратился к россиянам с призывом быть аккуратнее с алкоголем и едой в праздничные дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, министр посоветовал гражданам «страховать себя и своих детей от травматизма».

Он подчеркнул, что заболевания сердечно-сосудистой системы может спровоцировать даже небольшой прием алкоголя.

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