Россиян попросили быть аккуратнее с едой и алкоголем в праздники
Ника Пикекатлет
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко обратился к россиянам с призывом быть аккуратнее с алкоголем и едой в праздничные дни. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, министр посоветовал гражданам «страховать себя и своих детей от травматизма».
Он подчеркнул, что заболевания сердечно-сосудистой системы может спровоцировать даже небольшой прием алкоголя.
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