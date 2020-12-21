Кипр снова предписал британским туристам проходить двухнедельный карантин

Власти Кипра снова установил требование о прохождении карантина для туристов из Великобритании на фоне данных о распространении нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, въезжающие в страну британские туристы должны остаться на самоизоляции в течение 14 дней. Срок карантина может быть изменен на 10 дней, если туристы также предоставят отрицательные результаты молекулярного теста.

Аналогичные меры вводятся и в отношении приезжающих туристов из Пафоса и Ларнаки.

На данный момент при въезде на Кипр граждане должны предоставить отрицательные результаты тестов на COVID-19, сделанные за 72 часа до вылета.

Ранее некоторые европейские страны сообщили о намерении приостановить авиасообщение с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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