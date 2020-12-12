Московскому ресторану грозит закрытие до 90 суток после концерта Niletto

Ресторану в Москве, где проходил концерт певца Niletto, грозит закрытие до 90 суток за нарушения. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Речь идет о ресторане Bla Bla Bar. Во время концерта не была соблюдена социальная дистанция между посетителями, а также были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима.

«Ресторану грозит штраф до 300 тыс. руб. или закрытие на срок до 90 суток», — говорится в публикации.

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