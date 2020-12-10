В России могут запретить суррогатное материнство для иностранцев

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что депутаты ГД начнут разработку законодательных инициатив, запрещающих россиянкам оказывать услуги суррогатного материнства для иностранцев.

«Будем работать совместно с комитетом по безопасности и борьбе с коррупцией, мы договорились о том, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующих законодательных инициатив», — сказал он в прямом эфире Instagram, отвечая на вопросы избирателей.

Депутат выразил мнение, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам — «абсолютно позорное для нашей страны явление, и его надо запретить». По его словам, суррогатное материнство должно быть под четким и жестким контролем государства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без детей и доходов: частным клиникам могут запретить суррогатное материнство

— В РПЦ выступили против суррогатного материнства для иностранцев