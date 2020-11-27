Рособрнадзор: число сдаваемых на ОГЭ в 2021 году предметов сократят
Елизавета Мележенкова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ОГЭ в следующей году в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом сообщает ТАСС.
При этом количество сдаваемых на экзамене предметов собираются сократить с четырех до трех. Так, девятиклассникам будет необходимо сдать два обязательных предмета и один выборочный.
Он отметил, что эти решения прорабатываются ведомством по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 215 533 случая COVID-19. При этом 38 558 пациентов скончались, 1 712 174 — выздоровели.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе сроков ЕГЭ и ОГЭ