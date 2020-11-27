Рособрнадзор: число сдаваемых на ОГЭ в 2021 году предметов сократят

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ОГЭ в следующей году в связи с пандемией коронавируса не планируется. Об этом сообщает ТАСС.

При этом количество сдаваемых на экзамене предметов собираются сократить с четырех до трех. Так, девятиклассникам будет необходимо сдать два обязательных предмета и один выборочный.

Он отметил, что эти решения прорабатываются ведомством по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 215 533 случая COVID-19. При этом 38 558 пациентов скончались, 1 712 174 — выздоровели.

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