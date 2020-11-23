На жену арестованного мэра Томска завели уголовное дело

В отношении жены арестованного мэра Томска Галины Кляйн возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале адвокатов градоначальника.

«Отделом особо важных дел СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны», — говорится в публикации.

Отмечается, что дело заведено по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Как сообщают адвокаты, по данным следствия, Кляйн оказывала сопротивление при проведении обыска.

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