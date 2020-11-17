Онищенко назвал способы снизить риск заражения COVID-19

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма, уменьшив риск заражения коронавирусом. Его слова передает радио Sputnik.

Сейчас ситуация с коронавирусом осложняется тем, что наступает время холодов, сказал Онищенко. Поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура, а людям необходимо одеваться по сезону.

Также, чтобы повысить сопротивляемость организма и снизить риск заражения, нужно хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

«Некоторые садятся дома на диван, на постель — а от этого и депрессия, и подавленность и все остальное, связанное с тем, что организм не сопротивляется болезни», — пояснил академик.

Он также призвал воспринимать ситуацию с COVID-19 как сезонное нарастание ОРВИ. Однако старшему поколению стоит внимательнее относиться к своему здоровью, добавил Онищенко.

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