В Петербурге мужчина из ревности напал на девушку с ножом

В Санкт-Петербурге на Новосмоленской набережной 26-летний гражданин Узбекистана из ревности напал на девушку с ножом, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка получила тяжелые травмы шеи и головы, ее доставили в больницу.

Отмечается, что нападение произошло вечером 1 ноября. Правоохранители почти сразу задержали подозреваемого, который находился в городе нелегально. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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