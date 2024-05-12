Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ на островах в дельте Днепра

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

«Точным артиллерийским огнем по переданным БПЛА координатам была сорвана ротация пехоты ВСУ на правом берегу и на островах в дельте Днепра», — заявили в министерстве.

По информации военного ведомства, артиллеристы уничтожили свыше 10 украинских бойцов и два пикапа.

10 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по путевой станции и расположению военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области. По его словам, местные жители описали удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр станут билетом в один конец.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.