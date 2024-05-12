Эксперт рассказал, к чему приведут новые возможности ChatGPT-5

В конце апреля компания OpenAI получила усовершенствованный процессор искусственного интеллекта Nvidia DGX H200. Он является самым мощным в мире чипом для работы с ИИ, а разработчики планируют создать на его базе общий искусственный интеллект, применив технологию в ChatGPT-5. Эксперт в области искусственного интеллекта и специалист по Data Science Ярослав Старухин рассказал «Газете.Ru» о том, что это означает для конечных пользователей и в чем будет выражаться технологический прорыв новой версии ChatGPT.

«Получение такого процессора компанией означает, что ее инфраструктура заметно усилится. А именно, возрастет скорость работы языковых моделей, которые будут обладать высокой точностью, давая пользователям еще более релевантные ответы. Пропускная способность памяти нового процесса в 1,5 раза выше, чем у предыдущей модели, а объем памяти — больше почти в 2 раза. Это феноменальные показатели, поскольку системы искусственного интеллекта уже и так работают на достаточно высоком уровне. Если проводить наглядную аналогию, чтобы оценить масштаб, то это можно сравнить с появлением технологии 3D-графики, которой предшествовала двухмерная. Компания планирует применить чип в Chat GPT-5, который, предположительно, выйдет уже летом этого года. Но точная дата пока неизвестна», — объяснил эксперт.

В первую очередь, технология отразится на мультимодальности системы (т.е. поддержки разных типов информации на входе и выходе), что в конечном итоге будет похоже на общий искусственный интеллект (AGI — Artificial General Intelligence).

«Это значит, что, условно, можно будет нарисовать какую-то диаграмму на листе, загрузить ее в чат-бот в виде изображения, попросить подготовить по этим данным слайды и рассказ, и он выполнит эту задачу на отлично. Также новая версия сможет писать качественный код и выполнять множество других задач, необходимых для бизнеса и повседневной жизни людей. Не исключено, что мы увидим высококачественные возможности нейросети выступать в качестве онлайн-терапевта или юридического помощника», — добавил специалист.

По словам Старухина, разумеется, это приведет к еще большему простору для автоматизации рутинных рабочих и учебных задач. Помимо того, что компания OpenAI получила самый мощный в мире процессор, те, кто пользовался версиями GPT-3 и 4, оставляли обратную связь о работе модели, что также будет учитываться в версии GPT-5, чтобы система не ошибалась. Все эти технологии вкупе потянут за собой и разработку более качественных приложений, которые используются на базе чат-бота GPT.

«Очевидно, что новый технологический рывок «возможного уничтожителя человечества ChatGPT», как его называют некоторые ИИ-эксперты, приведет и к проблемам для общества. Одно дело, если нейросеть применяется для делегирования рутинной монотонной работы, и совсем другое, когда ее используют в корыстных целях. Скорее всего, придется изменить систему образования, поскольку такая сильная система искусственного интеллекта будет на отлично выполнять задачи университетского уровня, писать высококачественные эссе и т.д., что сделает практически невозможным выявлять действительно талантливых специалистов. Помимо этого, при широком использовании модели, возникает еще и риск деградации школьников и студентов. Ведь выполнением задач и написанием эссе мы учимся различным навыкам, а этот процесс будет нарушен. Поэтому придется менять и принципы обучения людей. В любом случае, потенциал ChatGPT-5 будет несравним с предыдущей версией. Нейросеть станет в разы мощнее, точнее и продуктивнее для конечных частных пользователей и бизнеса», — резюмировал эксперт.

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