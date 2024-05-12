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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности из-за беспилотников

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Shutterstock/Ireshetnikov54

На территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности, у границ региона замечены беспилотники. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

«Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — сказано в сообщении.

В министерстве призвали граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Там отметили, что введение такого режима не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность области.

В ведомстве также сообщили, что на территории Липецка объявлена угроза атаки дронов.

В ночь на 12 мая в Воронежской и Курской областях была объявлена опасность атаки беспилотников. Кроме того, сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки и Валуйском городском округе.

Вечером 11 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

По его словам, по предварительным данным, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они были доставлены в медучреждения Белгорода.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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