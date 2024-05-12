В НАТО заявили об отсутствии политической воли размещать войска на Украине

Североатлантический альянс не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Об этом пишет РИА Новости.

»... У нас в НАТО, где решения принимаются консенсусом, на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины», — сказал Джоанэ на выступлении в румынском городе Арад в ходе презентации своей книги «Борьба за будущее Румынии. Размышление румына на вершине НАТО».

По его словам, альянсу важно не допустить обострения конфликта с Россией.

Джоанэ отметил, что в НАТО нет понимая, сколько еще продлится вооруженный конфликт на Украине. По его мнению, альянс не перешел «красные линии», начав тренировать украинских летчиков и приняв решение о поставках Киеву истребителей F-16.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.