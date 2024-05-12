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В НАТО заявили об отсутствии политической воли размещать войска на Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ: у альянса нет планов посылать войска на Украину

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Czarek Sokolowski/AP

Североатлантический альянс не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Об этом пишет РИА Новости.

»... У нас в НАТО, где решения принимаются консенсусом, на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины», — сказал Джоанэ на выступлении в румынском городе Арад в ходе презентации своей книги «Борьба за будущее Румынии. Размышление румына на вершине НАТО».

По его словам, альянсу важно не допустить обострения конфликта с Россией.

Джоанэ отметил, что в НАТО нет понимая, сколько еще продлится вооруженный конфликт на Украине. По его мнению, альянс не перешел «красные линии», начав тренировать украинских летчиков и приняв решение о поставках Киеву истребителей F-16.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.

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