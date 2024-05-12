Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский министр назвал миллиарды евро от замороженных активов РФ почти ничем

Малюська назвал почти ничем несколько миллиардов евро от замороженных активов РФ

close
100%
Denis Malyuska/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава минюста Украины Денис Малюська назвал «почти ничем» несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые Евросоюз планирует направить на военные нужды Киева. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico.

«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — сказал министр.

По его словам, Украине «нужны сотни миллиардов», чтобы одержать победу в конфликте с Россией.

Малюська также заявил, что данное решение ЕС является «хорошим первым шагом». Вместе с тем он отметил, что украинские власти хотят добиться полной конфискации замороженных активов РФ.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов Российской Федерации на военные нужды Украины.

По его словам, Ес придерживается общего мнения о том, что необходимо использовать доходы от замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине. Эта значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов евро в год.

Ранее в Британии назвали изъятие активов РФ демонстрацией «идиотизма» Запада.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами