Украинский министр назвал миллиарды евро от замороженных активов РФ почти ничем

Глава минюста Украины Денис Малюська назвал «почти ничем» несколько миллиардов евро с доходов от замороженных активов России, которые Евросоюз планирует направить на военные нужды Киева. Такое заявление он сделал в интервью изданию Politico.

«Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то три миллиарда евро — это почти ничто», — сказал министр.

По его словам, Украине «нужны сотни миллиардов», чтобы одержать победу в конфликте с Россией.

Малюська также заявил, что данное решение ЕС является «хорошим первым шагом». Вместе с тем он отметил, что украинские власти хотят добиться полной конфискации замороженных активов РФ.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов Российской Федерации на военные нужды Украины.

По его словам, Ес придерживается общего мнения о том, что необходимо использовать доходы от замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине. Эта значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов евро в год.

Ранее в Британии назвали изъятие активов РФ демонстрацией «идиотизма» Запада.