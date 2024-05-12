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ВС РФ сорвали переброску ВСУ у границы с Белгородской областью

МО: ударами «Града» артиллеристы сорвали переброску ВСУ у западной границы РФ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Артиллеристы группировки «Север» с помощью реактивных системах залпового огня (РСЗО) «Град» сорвали переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Украины, который граничит с Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, расчеты «Града» «уничтожили вскрытые разведкой позиции с живой силой украинских террористических формирований и сорвали переброску подкрепления пехоты на оборонительные позиции ВСУ».

12 мая экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что Вооруженные силы России за один день взяли под контроль 30 квадратных километров территории Харьковской области.

11 мая в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль пять сел в Харьковской области в результате наступательных действий. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья. Они расположены на севере региона.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что на всем протяжении фронта, в основном на Харьковском направлении, в настоящий момент идут тяжелые бои.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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