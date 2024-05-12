Ракетная опасность отменена в Белгородской области

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

При этом в МЧС по региону сообщили об отмене ракетной опасности в городе Валуйки и в Валуйском городском округе.

В ночь на 12 мая в Воронежской, Курской и Липецкой областях была объявлена опасность атаки беспилотников.

Вечером 11 мая Гладков сообщил о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района.

По его словам, по предварительным данным, 28 взрослых и один ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они были доставлены в медучреждения Белгорода.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.