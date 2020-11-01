Врач-иммунолог рассказал о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Врач-иммунолог Георгий Викулов рассказал, что вакцинация от коронавируса нового типа может подействовать не на всех, передает радио Sputnik.

Он отметил, что причина заключается не в качестве препарата, а в особенностях организма каждого конкретного человека. По словам специалиста, порядка 1% населения может недостаточно эффективно или вообще не отвечать на вакцинацию.

«Способность отвечать на вакцинацию зависит от множества факторов: от состояния иммунной системы в момент вакцинации, от правильности проведения техники иммунизации, от стабильности и активности вакцины. Кроме того, есть люди с иммунодефицитными состояниями, и количество таких заболеваний исчисляется уже сотнями», — рассказал Викулов.

Доктор заявил, что на образование антител могут повлиять принимаемые лекарства, обострение определенных заболеваний и количество клеток, которые продуцируют эти тела. При этом в отношении защиты организма от COVID-19 антитела играют не самую главную роль, указал он.

По словам Викулова, в некоторых случаях также делать прививку противопоказано. Вакцинация осуществляется лишь при отсутствии общих для вакцины противопоказаний и индивидуальных противопоказаний, подчеркнул он.

«При отсутствии обострения любых хронических заболеваний, острых состояний, включая ОРВИ, гриппы, инфекции. Любые острые ситуации являются относительным противопоказанием или ситуацией, которая требует ожидания. Человеку нужно сделать паузу, чтобы подобрать более подходящий момент для вакцинации», — сказал Викулов.

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