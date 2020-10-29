Останки 59 тел обнаружили в тайных могилах в Мексике

В центральном регионе Мексики были обнаружены останки 59 тел. Об этом сообщает CNN.

Останки были найдены в муниципалитете Сальватьерра в штате Гуанахуато, в котором зафиксирован высокий уровень насилия из-за войны наркоторговцев.

Глава Национальной поисковой комиссии Мексики Карла Кинтана отметила, что по меньшей мере 10 тел принадлежат женщинам, по останкам также удалось опознать несколько подростков.

Согласно официальным данным, в штате Гуанахуато было зарегистрировано 2 250 убийств в период с января по август 2020 года. В прошлом году этот показатель был ниже на 25%.

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