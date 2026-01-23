Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Лидер «Миража» объяснил, почему не хотел для сына будущего в шоу-бизнесе

Музыкант Горбашов предупредил о соблазнах шоу-бизнеса
Пресс-служба группы «Мираж»

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов объяснил, почему не хотел для сына Антона будущего в шоу-бизнесе. О соблазнах этой работы он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Артист рассказал, что его старшему внуку Дмитрию 14 лет, он увлекается карате, а Федор, которому сейчас 10, учится играть на фортепиано и уже делает успехи.

«Я не знаю, хотел бы я чтобы они пошли по моим стопам. Но я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться и давать какие-то наставления с выбором профессии. Мой сын Антон в свое время совершенно самостоятельно сделал свой выбор, и он был не в пользу музыки. Честно говоря, я даже вздохнул с облегчением: в шоу-бизнесе слишком много соблазнов, особенно в нынешнее время», — поделился он.

Сейчас, по мнению Горбашова, соблазнам шоу-бизнеса, которые существовали всегда, противостоять особенно тяжело.

«Все доступно. Все те вещи, которые вызывают привыкание: алкоголь, девочки… Список очень большой. Надо быть достаточно сосредоточенным внутренне человеком и понимать, где грань, за которую выходить просто нельзя… Посмотрите, что происходит с рэперами прямо сейчас. И они в открытую сами про это говорят», — посетовал он.

Ранее хореограф Папунаишвили поделился редкими кадрами с сыном, которого год скрывал от публики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694723_rnd_9",
    "video_id": "record::e14f2bae-38d7-4424-aaa8-380fca21b119"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+