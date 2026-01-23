Лидер «Миража» объяснил, почему не хотел для сына будущего в шоу-бизнесе

Лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов объяснил, почему не хотел для сына Антона будущего в шоу-бизнесе. О соблазнах этой работы он предупредил в беседе с «Газетой.Ru».

Артист рассказал, что его старшему внуку Дмитрию 14 лет, он увлекается карате, а Федор, которому сейчас 10, учится играть на фортепиано и уже делает успехи.

«Я не знаю, хотел бы я чтобы они пошли по моим стопам. Но я ни в коем случае не собираюсь вмешиваться и давать какие-то наставления с выбором профессии. Мой сын Антон в свое время совершенно самостоятельно сделал свой выбор, и он был не в пользу музыки. Честно говоря, я даже вздохнул с облегчением: в шоу-бизнесе слишком много соблазнов, особенно в нынешнее время», — поделился он.

Сейчас, по мнению Горбашова, соблазнам шоу-бизнеса, которые существовали всегда, противостоять особенно тяжело.

«Все доступно. Все те вещи, которые вызывают привыкание: алкоголь, девочки… Список очень большой. Надо быть достаточно сосредоточенным внутренне человеком и понимать, где грань, за которую выходить просто нельзя… Посмотрите, что происходит с рэперами прямо сейчас. И они в открытую сами про это говорят», — посетовал он.

Ранее хореограф Папунаишвили поделился редкими кадрами с сыном, которого год скрывал от публики.