Тимошенко подтвердила внесение всей суммы залога

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, в отношении которой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения в подкупе депутатов Верховной рады, подтвердила, что за нее был внесен полный размер залога, составляющий $767,6 тыс. Об этом говорится в посте политика, опубликованном на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нет слов, способных выразить благодарность за то, что вы помогли мне внести этот драконовский непосильный залог», — написала Тимошенко.

Издание «Страна.ua» уточнило, что необходимая сумма вносилась частями.

16 января Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) установил для Юлии Тимошенко залог в размере $767,6 тысячи. В дополнение к этому, суд обязал ее сдать документы для выезда за границу, не покидать пределы Киевской области и наложил запрет на обсуждение деталей дела с определенными депутатами Верховной Рады, преимущественно из фракции «Слуга народа», возглавляемой Владимиром Зеленским. До этого издание «Украинская правда» cjj,obkj о том, что сторонники Тимошенко собрали и внесли сумму, превышающую треть от общего требуемого залога.

Ранее на Украине арестовали часть имущества Тимошенко.