Армия

Раненый боец ВСУ случайно выдал украинскую позицию

РИА Новости: раненый боец ВСУ выдал украинскую позицию, сам того не понимая
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные ликвидировали украинскую позицию после того, как раненый боец ВСУ невольно выдал ее местонахождение. Об этом рассказал пленный украинец Александр Салюков, пишет РИА Новости.

«Услышали мы по рации, что четыре карандаша (пехота. – прим. ред.) двигались штурмовать какую-то позицию. Там было три украинца и один колумбиец», — сказал пленный.

Штурм оказался неудачным: один из украинских бойцов получил ранение в ноги. Его эвакуировали в блиндаж, где находились Салюков и другой украинский военнослужащий с позывным «Крюк».

Салюков отметил, что они осознали, что следы эвакуации ведут непосредственно к их укрытию. Вскоре после этого по блиндажу был нанесен мощный удар артиллерии. Укрытие обрушилось, заживо похоронив Салюкова, «Крюка» и раненого бойца. В результате выжил только Салюков.

После обстрела Салюков принял решение сдаться в плен российским войскам.

До этого сообщалось, что в ходе операции по освобождению населенного пункта Симиновка в Харьковской области часть украинских военнослужащих, находившихся в составе брошенных подразделений ВСУ, предпочла сложить оружие и сдаться в плен российским войскам.

Ранее российский дрон помог вывести из окружения сдавшегося в плен бойца ВСУ возле Димитрова.

